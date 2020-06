Comerciantes venden alimentos en la calle ante restricciones en Corabastos

Decenas de comerciantes de alimentos y transportadores decidieron vender los mismos de forma informal en las afueras de Corabastos, ante la imposibilidad de entrar a la central mayorista a comercializarlos, por cuenta de las restricciones establecidas por la COVID-19.

Quienes no pudieron entrar a la central de abastos aseguraron que igual deben recuperar la inversión hecha en sus productos y el tiempo que han gastado transportándolos por lo que algunos incluso decidieron reducir sus precios, mientras que otros los mantuvieron.

“Ha sido complicado porque no se puede entrar a ningún lado. Nos dijeron que como adentro hubo disturbios entonces no dejan entrar a nadie. Entonces nos toca estar por aquí alrededor a ver qué se consigue, mientras tanto”, dijo un vendedor de plátanos.

“Tocó salir a vender acá porque, ¿qué más hacemos? Estoy vendiendo al mismo precio, lo normal, porque igual está comprado al mismo precio desde anoche, entonces toca sacar la comida”, indicó otro comerciante de frutas y verduras.

“Yo llegué hacia la 1:00 de la mañana y ya a esa hora todo estaba colapsado. No hemos podido entrar y nos dicen que hasta que no lleguen las autoridades no podemos. Los campesinos siempre pagamos los platos rojos”, sentenció un comerciante.

En las últimas horas se presentaron fuertes trancones debido a que varias bodegas funcionan parcialmente como medida restrictiva en medio de la cuarentena por el coronavirus, por lo que se han generado protestas al interior de la central mayorista más grande del país.

Las autoridades hicieron presencia allí para evitar aglomeraciones y que las protestas de las personas no pasen a mayores. Hay un Puesto de Mando Unificado en Kennedy, en donde las autoridades monitorean la situación de la localidad y de Corabastos.