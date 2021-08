Desde tempranas horas de la mañana de este sábado, decenas de adolescentes de entre 15 y 19 años llegaron a los puntos de vacunación de la ciudad de Bogotá para comenzar su proceso de inmunización contra el covid - 19.

Este grupo poblacional comienza la vacunación anticovid con agendamiento, tras el anuncio del ministro de Salud, Fernando Ruiz, para continuar avanzando con el Plan Nacional de Vacunación.

Cabe mencionar que en la ciudad de Bogotá son más de 25 puntos los que están habilitados este sábado 21 y domingo 22 de agosto, para la vacunación de este grupo cumpliendo con todos los requisitos de inscripción.

Entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche fueron habilitados los puntos del Movistar Arena, Compensar carrera 68, Corferias, Cafam Floresta, centro comercial Plaza Imperial, Galerías, Mall Plaza, Bulevar Niza, Centro Mayor, Santa Fé, Dorado Plaza, Paseo Villa del Río, Plaza de los Artesanos y Biblioteca El Tintal.

Hasta las 5 de la tarde están habilitados los puntos de la carpa Gran Estación, Hemeroteca de la Universidad Nacional, Mundo Aventura, Coliseo El Tunal, Coliseo Cayetano Cañizares, Coliseo Palestina, Coliseo Tibabuyes, Coliseo Villa de los Alpes y Vista Hermosa.

La Secretaría de Salud de Bogotá anunció que los mayores de 15 años pueden acudir a partir sin agendamiento en algunos de los puntos dispuestos para el proceso de vacunación.

Además recordaron que los menores de edad deben asistir con un acompañante mayor de edad. Uno de los puntos más concurridos durante la mañana de este sábado es el Movistar Arena, en donde decenas de personas incluyendo este nuevo grupo poblacional de 15 a 19 años se acercaron para aplicarse la vacuna.

María Alejandra Bonilla, una joven de 18 años, señaló que "estaba esperando que abrieran la vacunación para mi edad y me vine temprano para aplicarme la vacuna porque no quiero que me vuelva a dar covid. De esta manera continuamos avanzando para tener un mundo sin víctimas del virus".