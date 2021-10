Comisión de jóvenes de La Guajira hacen huelga de hambre en Bogotá

Desde La Guajira llegó una comisión de jóvenes a la capital del país, más exactamente a la Plaza de Bolívar, para seguir con una huelga de hambre, en protesta por la crisis social que se vive en su departamento.

Los manifestantes aseguran que son más de 28 los niños que han fallecido en La Guajira a causa del hambre y hasta por la falta de agua potable.

“En mi territorio hay muchos niños que mueren por desnutrición, falta de alimentos, falta de agua, pues en La Guajira no consumimos agua potable, nos toca de la lluvia y pues siempre es sucia", sostuvo uno de los huelguistas.

Por su parte, Leandro Aguilar, vocero territorial del municipios en La Guajira, afirmó que "no tenemos educación digna, debemos caminar hasta ocho kilómetros, no tenemos vías”.

Le puede interesar: Investigan el asesinato de un interno durante una riña en La Picota en Bogotá

Según los jóvenes guajiros, quienes pernoctaron al lado de la Catedral Primada de Colombia, el principal problema es la falta de disposición política que tiene el Gobierno Nacional para atender las peticiones del departamento con problemáticas que han surgido por décadas, como la falta de alimentos, la garantía del agua potable y construcción de colegios.

“Le pedimos al Gobierno Nacional que medie inmediatamente para que exista una solución, porque los niños están muriendo por causa de sed", indicó.

A su turno Beatriz Salas, representante del departamento y estudiante de derecho, argumentó que el tema no es nuevo puesto que "se conoció la sentencia T302 de la Corte Constitucional y las tutelas que interpuso la comunidad indígena wayúu, donde para ese entonces años 2017 habían fallecido más de cinco mil niños en el departamento a caída del hambre”.

Lea también: Pese a recientes crímenes, han disminuido los delitos en Bogotá: Claudia López

Por su parte, Leandro Aguilar describe con palabras entrecortadas y ojos aguados qué es lo primero que se ve al llegar a La Guajira, en medio de la situación de precariedad por la que atraviesan.

“En nuestros territorios wayúu no contamos con vías, solo tenemos trochas con barro y huecos, el rancho es en barro, la cocina es un enramaje muy pequeña, no tenemos baños porque son zonas rurales y hay que caminar medio kilómetro para orinar, tomamos agua lluvia porque no hay potable y eso nos causa enfermedades, hay niños que mueren de sed también”, aseguró el líder wayúu.

Mientras tanto, esta comisión de jóvenes no pierde la esperanza que el Gobierno Nacional los escuche, decidieron armar carpas, montar un pequeño comedor vacío que representa la dura situación en la que viven en Rioacha, por lo que hay pancartas en las que se lee: “huelga de hambre por una Guiajira sin hambre”, “la Guajira en huelga de hambre”.