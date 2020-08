Y agregó: “tenemos la oportunidad de decidir cómo podemos ajustarnos a los ritmos de ese virus mortal, a los tiempos. No se trata de escoger entre salir o no salir, se trata de aprender a no salir. No se trata de escoger entre trabajar o no trabajar, se trata de aprender a trabajar en una manera, en unos horarios y en unos ritmos que nos permitan cuidar la vida mientras convivimos con esta pandemia por lo menos un año más”.

Además. López dijo que la ciudad atraviesa en este mes de agosto el primer pero no el último pico difícil de esta pandemia. Por eso, vaticinó que como sucedió con el pico y placa, la ciudad debe aprender a convivir por bastante tiempo con el pico y cédula.

“Atravesar por esta pandemia el próximo año será como cruzar las cordilleras de nuestro país, aprender a subir y no fallecer en el intento. Hay que tener claro que salir todos los ciudadanos al tiempo es disparan el contagio. El tapabocas es la nueva prenda de la vida, el lavado de manos y distanciamiento, como aprendimos a correr, como aprendimos a tener pico y placa vamos a seguir teniendo pico y cédula tenemos que adaptarnos sin resistirnos”, enfatizó.