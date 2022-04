Durante la Semana Santa, la Secretaría de Ambiente de Bogotá hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie los casos de venta ilegal de animales silvestres como las aves, reptiles, anfibios y mamíferos.

Estos animales están en amenaza durante la época de vacaciones por las malas costumbres de las personas en utilizar los especímenes como mascotas o su carne para el consumo, especialmente con las tortugas y las iguanas, ya que es considerada una carne blanca.

Por ende, la Secretaría Ambiental informó cómo los bogotanos tienen que denunciar la comercialización de animales silvestres.

Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente, recordó que no se deben consumir huevos de iguana ni carne de tortuga, y expresó que se debe tener en cuenta que la extracción de especies silvestres de su hábitat natural es un delito.

“Está absolutamente prohibido, siempre recuérdenlo: tenemos que dejar a nuestra fauna silvestre libre y en casa. Traer a la ciudad fauna silvestre: loros, cualquier ave que les sea ofrecida, osos, reptiles, cualquier animal silvestre pertenece a su espacio natural, está prohibido. Y les pedimos que por favor no los adquieran, no los vayan a conseguir y no los traigan a la ciudad”, señaló Urrutia.

¿Cómo denunciar la comercialización de animales silvestres?

La Secretaría de Ambiente de Bogotá indicó que si algún ciudadano conoce un caso sospechoso de tráfico ilegal de fauna silvestre se puede reportar a través del correo fauna@ambientebogota.gov.co. Además, se podrá hacer también comunicándose a las siguientes líneas telefónicas:

- Unidad móvil de Rescate de Fauna Silvestre: 317 4276828

- Oficina Sur: 318 7125560, calle 57 Q # 75 F - 82, taquilla 27, Terminal de Transportes del Sur.

- Oficina Salitre: 318 8277733, calle 22C # 68F - 37, módulo 5, oficina 106, Terminal de Transportes de Bogotá.

- Oficina Central: 601 377 8854.