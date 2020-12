¿Cómo financiará Claudia López la llegada de buses eléctricos a Bogotá?

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió a la financiación para la llegada de buses eléctricos según señala el acuerdo que declara la emergencia climática en la ciudad y negó que pidiera al Gobierno Nacional aumentar la sobretasa a combustibles y otros impuestos.

De acuerdo con López, la propuesta que le hizo al presidente, junto a alcaldes de otras ciudades capitales, es que se les gire el 100% de esos recursos, para fomentar la reactivación económica y la generación de empleo.

"No estamos pidiéndole al Gobierno Nacional que suba la sobretasa al ACPM, sino que nos la gire completa. El Gobierno recauda la sobretasa del ACPM, pero se queda con el 50% y solo le gira a las ciudades el 50%. Le estamos pidiendo que nos haga el giro del 100%", dijo.

Agregó que "con el recaudo de impuestos verdes e impuestos saludable (...) Las ciudades capitales somos las que tenemos mayores responsabilidades, desafíos y oportunidades en generación de empleo, en reactivación económica y también en renovación", aseguró.

Según el acuerdo aprobado por el Concejo Distrital, la ciudad no podrá comprar buses que no sean eléctricos a partir del 2020 y aunque inicialmente la administración iba a desligarse de ese mandato, la corporación no lo aprobó y se deberá cumplir como fue concertado inicialmente.

Por esta razón, el secretario de Hacienda, Juan Mauricio Ramírez, había hablado sobre las propuestas de la alcaldesa para financiar las nuevas flotas y esto generó polémica en distintos sectores, desde donde afirmaron que se proponían alzas a los impuestos a combustibles, entre otros.

Las declaraciones de la alcaldesa se dieron en medio de la inauguración del primer patio eléctrico 100% y la entrega de 120 buses totalmente eléctricos que rodarán en vías de barrios del occidente de la ciudad como Modelia o la Felicidad y también en zonas aleñadas al Portal El Dorado.

Los vehículos hacen parte de la flota que fue adquirida el año pasado de más de 400 buses, con los que se busca reducir la emisión de gases y se espera que en el primer semestre de 2021 al menos 39 rutas estén funcionando desde cuatro patios eléctricos.