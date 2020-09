En Bogotá comenzó la nueva normalidad después de cinco meses de cierres del comercio y la actividad económica a causa de la pandemia del coronavirus, después del inicio de lo que el Gobierno llamó aislamiento selectivo.

Muchas son las preguntas de los bogotanos respecto a cómo funcionarán de ahora en adelante los centros comerciales y qué se puede hacer en ellos.

Iván Taboada, gerente de mercadeo y comercial de El Edén Centro Comercial, ubicado en la localidad de Kennedy una de las zonas que tuvo mayores cifras de contagios, explicó cómo operará el establecimiento bajo los estrictos protocolos de seguridad.

“Hemos dispuesto de dos ingresos y dos salidas para que visitantes estén tranquilos y cómodos moviéndose en el centro comercial”, afirmó.

Informó que las marcas esenciales funcionarán todos los días entre las 7:00 am y las 9:00 pm, mientras que las marcas no esenciales operarán a partir de los días miércoles hasta el domingo, entre las 8:00 am y 9:00 pm.

Sobre la zona de comida y los restaurantes, aclaró que los restaurantes siguen funcionando sin restricción en la modalidad de domicilios. “Y a partir del jueves y hasta el domingo, los restaurantes y la plazoleta de comidas estarán atendiendo desde las 9:00 am hasta las 9:00 pm”, de manera presencial.

Como ya anteriormente había confirmado la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para el ingreso a los centros comerciales no habrá pico y cédula y será responsabilidad de cada marca al interior de manejar las restricciones a las que haya lugar pues sí aplica para el comercio.

La mandataria también informó que los niños y jóvenes podrán ingresar de nuevo a los centros comerciales.