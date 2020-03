Como una escena apocalíptica: caballos corren desbocados en Av. Boyacá de Bogotá

Este hecho se presenta en un momento crucial por el que atraviesa el país tras la llegada del nuevo coronavirus COVID-19, que hasta ahora deja 93 personas contagias en Colombia y específicamente 42 en Bogotá.

Si bien, la Organización Mundial de la Salud han asegurado que las mascotas como los perros y gatos no transmiten el virus, hace unas semanas se conoció el caso de un can que fue diagnosticado con el coronavirus. “Es un perro mayor que se encuentra bien. Es el único hasta ahora que ha dado positivo por el nuevo coronavirus. Estamos trabajando con las autoridades de Hong Kong sobre este caso. No creemos que sea una fuente de contagio”, declararon el pasado 6 de marzo desde la OMS.

Le puede interesar: Internos incendiaron colchonetas en La Picota por mal manejo en la crisis sanitaria

Pero hace poco se supo que la mascota había fallecido, ya que portavoz del ministerio de Agricultura, Pesca y Protección del Medioambiente de Hong Kong, confirmó la noticia al indicar que la dueña del perro de 17 años, les dijo que “había muerto el pasado 16 de marzo”.

Sin embargo, hasta ahora, en ninguna de sus declaraciones, la OMS han manifestado cómo actúa dicha enfermedad en los animales salvajes.