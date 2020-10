Comparan a Claudia López con Trump por frases sobre venezolanos

Carlos Fernando Galán, presidente del Concejo de Bogotá, criticó a la alcaldesa Claudia López por la declaración que dio el jueves en la noche en la localidad de Kennedy, después del asesinato de Osvaldo Muñoz en Transmilenio.

"Yo no quiero estigmatizar, ni más faltaba, a los venezolanos, pero hay unos inmigrantes metidos en criminalidad que nos están haciendo la vida de cuadritos (...) Aquí, el que venga a ganarse la vida decentemente, bienvenido, pero el que venga a delinquir deberíamos deportarlo sin contemplación", dijo López durante un consejo local.

Al respecto, consultado por RCN Radio, Galán indicó que esa frase promueve la xenofobia pues no hay evidencia que demuestre que los venezolanos son más propensos a cometer delitos: "Me parece que es muy peligroso promover de esa forma la xenofobia. Yo creo que, sin lugar a dudas, (...) hay personas de diferentes nacionalidades que cometen delitos, seguramente algunos venezolanos, pero no hay ninguna prueba estadística que muestre que los venezolanos son más proclives a cometer un delito en Bogotá, por ejemplo".