Comunidad en San Cristóbal, sur de Bogotá, está sin agua potable; ¿desde cuándo?

Ocho familias del barrio Montecarlo, en la localidad bogotana de San Cristóbal, aseguran que están sin agua potable y piden intervención de la autoridad competente para solucionar el desabastecimiento. Mientras aguardan por una solución, los afectados tienen que ir donde los vecinos o; por ejemplo, ir a bañarse en el río Fucha.

RCN Radio conversó con el presidente de la Junta de Acción Comunal, Arturo Neisa, quien afirmó que la problemática (presente desde el 26 de diciembre) no es generalizada sino para estas viviendas. Según confirmó el representante, este martes recibió una respuesta en la cual Acueducto indicaba que la solución no era de su competencia porque, presuntamente, un contratista habría generado daños y, por ende, la comunidad debía contactar a este.

Lea también: Pico y placa en Bogotá: así rige la medida este martes

"Se pasó un derecho de petición para solicitar que solucionen o nos traigan agua, pero no están completamente legalizados todos los predios y el Acueducto no se ha hecho responsable del caso. He solicitado por medios comunales que vengan y hagan una visita (...), ya que es un servicio vital", afirmó previamente Neisa.

Sin embargo, el líder de la junta hizo énfasis en que "lamentablemente, parece que hay personas que por su condición económica están un poco 'colgados' en el pago de la factura que parece ser una tarifa única. Como es una cuadra muy inclinada parece ser que hay pérdida de presión, lo cual dificulta el acceso del líquido sobre todo a las dos últimas casas", agregó.

Le puede interesar: Llueve en Bogotá: ¿cuáles son las zonas más afectadas este lunes?

El líder de la comunidad ratificó a RCN Radio que lo más difícil para estas ocho familias ha sido al momento de comer y asistir las necesidades fisiológicas. Además, algunos vecinos estarían poniendo un poco de resistencia para regalar agua por temor a que se incrementen las facturas.