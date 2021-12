La Policía Metropolitana de Bogotá aseguró que revisarán las cámaras de seguridad de la zona donde fue agredido y asaltado el productor de RCN Radio, Gustavo Verbel, a manos de un par de delincuentes de nacionalidad extranjera.



Las autoridades indicaron que el objetivo es poder identificar a los responsables de estos hechos, al tiempo que agregaron que en algunas ocasiones se trata de bandas delincuenciales dedicadas al hurto de bicicletas.

“Revisaremos las cámaras de seguridad del sector de la 26 y los alrededores, para poder dar con la captura de quienes realizan estas actividades delictivas. Estos casos no pueden quedar impunes”, aseguró el coronel Herbert Benavides Valderrama, comandante de Inspección de Bogotá.

RCN Radio hizo un recorrido en el lugar de los hechos preguntando a los biciusuarios sobre la seguridad en el sector y muchos ciudadanos aseguran que después de las 5:00 p.m. no se arriesgan a pasar por la zona, ante el temor de ser asaltados y hasta asesinados.

En ese sentido, precisaron que falta iluminación en esa zona de la ciudad, al igual que presencia policial para garantizar su seguridad.

“Yo me siento muy insegura, iba en mi bicicleta hace un par de meses aquí en este punto y en medio de un trancón me quitaron la otra cicla, me atracaron a mano armada, me trataron mal y me pegaron”, narró una mujer.

Otra ciclista señaló que “no hay seguridad para quienes usamos la bicicleta y deberíamos tener más policías aquí. Antes era más seguro, pero Claudia López jura que esto es un paraíso y la verdad le quedó grande ser la comandante de la ciudad".

El caso del productor de RCN Radio, Gustavo Verbel, será investigado a través de las cámaras del sector y se anunció que las autoridades realizarán un trabajo con la comunidad para evitar se vuelvan a presentar estos hechos, ya que en los dos últimos años se han incrementado este tipo de asaltos por parte de delincuentes en su mayoría extranjeros.