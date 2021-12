Con impactantes imágenes, joven denuncia abuso y maltrato de su expareja: Fiscalía se pronunció

La denuncia de una joven de 24 años se tomó las redes en la noche de este lunes, cuando a través de su cuenta de Instagram expuso que fue víctima de maltrato físico, sexual y psicológico por parte de su expareja sentimental, con quien sostuvo una relación sentimental por cerca de dos años.

Sobre su historia -que estremeció a quienes lo han encontrado en redes- la joven explicó en un extenso video cómo tuvieron inicio las agresiones y el detonante que la llevaron a denunciar. "Lo que en un principio parecía que era amor, ternura y respeto se convirtió en agresiones verbales y luego en agresiones físicas, hasta el punto de yo quedar con varios morados en mi cuerpo y el atentar en contra de mi vida", es como Camila Alfaro empieza narrando su caso.

Según Alfaro, fue en 2020, más precisamente durante el confinamiento por el virus covid-19, cuando empezaron las agresiones físicas de Sebastián Valencia Medina (su exnovio) en su contra, en medio del constante tiempo que pasaban juntos en aquel entonces.

Así mismo, la joven sostuvo que Daisy Medina, mamá de Sebastián, era cómplice de los hecho. No obstante, no hizo nada al respecto y por el contrario le pedía que no contara a nadie lo que estaba sucediendo. "Hablaba conmigo para convencerme de que lo íbamos a superar, que nos faltaba madurar, que nosotros éramos muy lindos como pareja; pero que por favor lo resolviéramos entre nosotros y que no le contara a nadie más, en especial a su esposo Flavio Valencia", contó Camila al respecto.

La agresión más grave, según la joven, tuvo lugar el 15 de noviembre de 2020, cuando estuvo con Valencia y otros amigos hacia una fiesta en La Calera. Allí tuvieron una discusión en la camioneta en la que se transportaban y ante una petición que él hizo -a la que ella no accedió- el hombre tomó acciones violentas que le dejaron a la joven una fractura desplazada del tercio distal de los huesos propios de la nariz, un trauma de tejidos blandos, una hemorragia subconjuntival derecha y un trauma de los tejidos en la columna cervical y dorsal.

Sumado a esto, Alfaro enfatizó en que fue víctima de una práctica conocida como 'gaslighting' o 'luz de gas', que consiste en una forma de manipulación de la percepción de la realidad del otro.

"Él hacía que yo llegara a puntos en los que yo me exaltaba demasiado y ahí era cuando yo gritaba, golpeaba cosas y me golpeaba a mí misma; y él aprovechaba estos momentos para grabarme y usar esto como manipulación para que yo jamás hablara de esto", afirmó.

Finamente, con unas crudas imágenes -que expresó son revictimizantes y dolorosas- Camila Alfaro expuso a detalle su caso en busca de que sea atendido por las autoridades competentes, después de que una primera denuncia que hizo al respecto haya quedado archivada.

"Sé que en esta sociedad es necesario que la gente vea el maltrato en primera plana para que al menos intenten imaginar lo que pasamos las mujeres que hemos sido víctimas de la violencia (...) Las comparto esto también con el ánimo de proteger a las mujeres que rodean a mi agresor Sebastián Valencia Medina", concluyó la joven al respecto.