Con plantón y marcha, exigen que aparezca Sara Sofía

Con el objetivo de pedir a las autoridades que la encuentren pronto, familiares de la pequeña Sara Sofía Galván, desaparecida desde el mes de enero en Bogotá protagonizaron una marcha y un plantón. La jornada inició en la Plaza de Bolívar de la capital, donde familiares y allegados, llegaron pese a la lluvia.

Inicialmente, alrededor de 30 personas realizaron un plantón, para pedir por el pronto esclarecimiento del caso.

Xiomara Galván, tía de la pequeña Sara Sofía, pidió a la ciudadanía que se informe a las autoridades por si la ven o saben algo de su paradero.

"Estamos realmente desesperados y queremos que las autoridades encuentren a mi sobrina. Por eso hoy decidimos hacer este plantón porque no queremos que pase como en la desaparición de otros menores, que pasan los días, los meses y no se sabe nada. No queremos que ese sea el caso con mi sobrina", dijo la mujer quien fue la encargada de denunciar la desaparición de la pequeña.

Tras el plantón realizado en la Plaza de Bolívar, los manifestantes salieron con rumbo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para pedirle a esa entidad, que ayude a encontrar a la pequeña Sara.

"Necesitamos que el ICBF nos escuche, yo fui en dos oportunidades para que me ayudarán a buscar a mi sobrina, para que tomaran el caso de su desaparición, pero no me escucharon, no me ayudaron en nada", dijo la tía de la pequeña.

De igual forma, los manifestantes aseguraron que esta jornada, también es para pedir que las autoridades encuentren a los menores desaparecidos en Bogotá y de los que aún no se tiene razón alguna.

Hay que recordar que el general Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional, aseguró desde Villavicencio qué hay nuevas pruebas y detalles, que permitirían dar una solución pronta a este caso de la niña Sara Sofía Galván, sin que hasta el momento se conozcan mas detalles.