Con puños y patadas desalojaron a una pareja con una bebé en Engativá

Pese a que en medio de la emergencia sanitaria quedaron prohibidos los desalojos, se presentó un caso en el barrio Muelle de la localidad de Engativá, donde un joven de 25 años, su esposa de 19 y su bebé de 2 años, fueron desalojados de la vivienda en medio de maltrato físico.

En entrevista con La FM, Miguel Ángel Rueda, víctima del desalojo, denunció que el sábado 13 de junio un grupo de sujetos de al menos 15 personas, por orden de la dueña de la casa, irrumpieron en su apartamento que tiene arrendado en el segundo piso y lo golpearon.

Le puede interesar: "Día sin IVA será el inicio de la reactivación de la economía": director de la Dian

“Llegaron más de 15 personas, se me entraron al apartamento, nosotros estábamos durmiendo, me abrieron la puerta, se me metieron a la pieza, intenté sacarlos para que no maltrataran a mi esposa, pero entre varios me daban puños, patadas por lado y lado, me cogieron de la nuca, luego contra las escaleras y me tenían ahorcado con los brazos torcidos”, detalló.

“Me dijeron; van es para afuera, yo como pude intenté sacarlos para que no me golpearan a mi esposa porque decían métale un batazo en la cabeza, mátenla”, indicó.