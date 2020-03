Concejal de Bogotá asiste a sesión pese a que uno de sus asesores podría tener coronavirus

Se prendieron las alarmas en el Concejo de Bogotá, ante unas declaraciones que entregó la cabildante de Colombia Humana, Susana Muhamad, sobre un posible contagio de una de las personas que trabaja con ella.

“Gente estoy con tapabocas porque alguien cercano podría tener los síntomas. Parece que no, no está confirmado, pero yo dije; ‘antes de que este confirmado mejor me vengo con tapabocas a la plenaria’”, aseguró la concejal en medio de la plenaria que se desarrolló este lunes.

Concejal @susanamuhamad de la 'Colombia Humana' de manera irresponsable puso en riesgo a Concejales y funcionarios en la plenaria de hoy.

— Luigi Parra (@LuigiParraF) March 17, 2020

En redes sociales varios usuarios criticaron a Muhamad y le atribuyeron una falta de responsabilidad por presentarse al recinto, poniendo en riesgo a concejales y funcionarios.

Entre tanto, la cabildante indicó en dicha plenaria, que “la agenda del Concejo de Bogotá debe ser el seguimiento a la emergencia sanitaria, con un énfasis hacia los más vulnerables de la ciudad.

La agenda del Concejo de Bogotá debe ser el seguimiento a la emergencia Sanitaria, con un énfasis hacia los más vulnerables de la ciudad.

Y a nivel nacional toca cooperar con los gobiernos de Venezuela para controlar migración y Cuba para la medicina.
— SusanaMuhamad (@susanamuhamad) March 16, 2020

Según el más reciente balance del Ministerio de Salud, van 65 casos confirmados de personas con coronavirus, de los cuales 33 se registraron en Bogotá. Todos están siendo controlados y permanecen aislados en sus casas para evitar la propagación.

Después de Bogotá, las ciudades con contagios son Medellín con siete, Neiva con siete, Cartagena con cuatro, Cali con tres, dos en Barranquilla, mientras que Rionegro, Palmira, Buga, Villavicencio, Cúcuta, Manizales, Dosquebradas, Subachoque y Bucaramanga registran de a uno.