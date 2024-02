Concejal de Bogotá denuncia foco de criminalidad en parque Tercer Milenio

Una denuncia realizada por el concejal del partido Alianza Verde, Leandro Castellanos, ha encendido las alarmas en la comunidad de la capital del país, donde aseguró que el parque Tercer Milenio en el centro de Bogotá se ha convertido en un espacio para el crimen y la delincuencia.

Según Castellanos, en este sector de la localidad Santa Fe se vienen presentando hurtos, homicidios, microtráfico y guerras entre bandas delincuenciales, sin importar la hora del día y peor aún, teniendo a dos cuadras el comando de la Policía Metropolitana de Bogotá.

“Dentro de lo que evidenciamos, notamos que la cancha de fútbol del Tercer Milenio es una de las menos usadas por la gente. No quieren ir. Necesitamos espacios seguros y este parque no lo es. Debería ser un sector turístico e histórico y no un foco de criminalidad”, manifestó Castellanos.

El exfutbolista dijo que en la localidad se han presentado 41 homicidios, y más de 5.965 casos de hurto en 2023, lo que se convierte en un tema de gran preocupación generando una percepción de inseguridad en el sector.

Uno de los mayores problemas es la disputa entre dos grupos delincuenciales que buscan quedarse con el microtráfico de drogas del parque Tercer Milenio, dijo el concejal.

Castellanos insistió a las autoridades tomar cartas en el asunto y que este lugar se pueda recuperar para la familia y que no sea visto como un problema de inseguridad para las personas que transiten o trabajen por la zona.