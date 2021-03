Concejal Diego Cancino, denunciado por la Policía

Y en las últimas horas, el concejal Diego Cancino dijo que fue denunciado por la Policía por “alentar el desorden”.

Luego de presentar el documento de la institución en que fue interpuesta la denuncia en su contra, Cancino insistió en que “denunciar la brutalidad policía no es delito”.

“Quiero contarles que he sido denunciado por la Policía, me señalan de alentar al desorden porque el domingo denuncié cómo irrumpieron una protesta, amenazaron una mamá, le pegaron a un niño y apresaron una ambientalista. Mi respuesta: denunciar la brutalidad policía no es delito”, indicó.