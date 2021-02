Concejala de Bogotá denuncia amenazas por seguidores de un sector político

La concejal de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, denunció este jueves en sesión del Concejo de Bogotá que, a través de Twitter, ha recibido amenazas en contra de su vida.

“Quisiera denunciar que he recibido amenazas por seguidores de Gustavo Petro, quienes por redes sociales me mandaron un mensaje que dice que ‘ya me tienen pisteada y que, si sigo jodiendo a Petro, pues que verán dónde quedará mi linda cara’”, dijo la cabildante.

Le puede interesar: Así será la distribución de las vacunas que hará el Gobierno en las regiones

Arbeláez pidió rechazo por estas amenazas de delincuentes que no toleran que se piense diferente. Pidió hacer debates con ideas y no con intimidaciones.

“Aquí seguiremos trabajando con amor y compromiso por Bogotá y esperamos que el señor Gustavo Petro se pronuncie al respecto”, agregó.

He recibido amenazas por seguidores de @petrogustavo, pensar diferente no puede ponder en riesgo nuestra vida e integridad, no me dejare amilanar ni intimidar por extremistas.



Seguiré trabajando con amor y compromiso por Bogotá. pic.twitter.com/fKFNOOqn7g — Carolina Arbeláez (@kroarbelaez) February 11, 2021

Concejales de varias bancadas mostraron su solidaridad ante estos hechos.

Rubén Torrado, del Partido de la U, rechazó estos mensajes, así como otras amenazas contra el concejal, también de Cambio Radical, Rolando González.

“Rechazo las amenazas que han sufrido los concejales Carolina Arbeláez y Rolando González. Desadaptados y ‘valientes’ de Twitter se esconden para intimidar con mensajes violentos. Esa nos es la forma de callar un Concejo. Toda mi solidaridad con ellos”, sostuvo.

Lea también: Pie de fuerza en Bogotá seguirá aumentando en los próximos tres años: secretario Hugo Acero

Por su parte, Julián Espinosa, de Alianza Verde, sostuvo: “Condeno absolutamente las amenazas de las que ha sido víctima la concejal Carolina Arbeláez. El Concejo de Bogotá es un cabildo donde caben todas las opiniones y no se pude hacer política sin respetar la diferencia”.

A su vez, Diana Diago, del Centro Democrático, escribió: “Toda mi solidaridad con mis compañeros Carolina Arbeláez y Rolando González por las amenazas recibidas. Pensar diferente no puede ser motivo para hacer daño, la violencia solo le hace mal a este país”.

Finalmente, la concejal Arbeláez confirmó que informará a las autoridades competentes sobre estas amenazas para que sean investigadas.