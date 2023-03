Concejales buscarán frenar el Corredor Verde de la Séptima

Varios concejales de Bogotá, organizaciones ciudadanas y actores políticos, indicaron que tomarán acciones legales para frenar el nuevo proyecto que busca renovar la carrera Séptima en Bogotá, conocido como el 'Corredor Verde', recalcando que no tiene diseños fundamentados y los pliegos son imprecisos.

De acuerdo con la concejal Diana Diago, se va a defender el corredor vial hasta los tribunales, para que no sea intervenido de mal manera, ya que no existen los estudios necesarios que sustenten el proyecto que involucra a la movilidad de casi dos millones de personas.

"La emblemática carrera Séptima se tiene que defender incluso en los tribunales de la improvisación y de la falta sensatez de Claudia López, hoy no hay estudios de detalle sobre este proyecto de gran envergadura. Entonces serán los jueces los que decidirán si le conviene o no le conviene la ciudad", sostuvo.

Asimismo, el concejal Luis Carlos Leal, explicó que este proyecto será un TransMilenio por la Séptima, como lo propuesto en anteriores campañas y no tendría en cuenta los problemas de los sectores comerciales que se ubican en el corredor que va hasta la calle 200.

"La gente votó en contra de un corredor de TransMilenio por la séptima, por el impacto urbanístico, por el detrimento que tiene en el costo de los predios alrededor y el efecto que ha generado la troncal de Transmilenio en diferentes sectores de la ciudad. No tiene en cuenta las necesidades del sector industrial, hotelero, comercio y vivienda", mencionó.

Por último, el concejal Martín Rivera, aseguró que los otros proyectos como los puentes de la calle 85 y la calle 93, junto a los deprimidos no solucionarían el problema, además que tampoco existen los pliegos definitivos.

"Hay que exigirle al Distrito que cumpla con la ley, que cumpla con la norma, no ha habido socialización, no conocemos diseño detalle, no sabemos, por ejemplo, el famoso puente del 85, no nos han dicho cuántos carriles, nos han dicho que predios van a quitar, se sigue diciendo mentiras", finalizó.