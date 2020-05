Concejales de Bogotá apoyan las advertencias de la Contraloría al Plan de Desarrollo

Concejales de varias bancadas de Bogotá se mostraron de acuerdo con un informe que entregó la Contraloría Distrital señalando una serie de puntos que deben ser mejorados en el Plan de Desarrollo que marca la ruta de gobierno de la alcaldesa Claudia López.

La concejal de Bogotá para la gente Marisol Gómez, aseguró que esa entidad tiene razón en cuanto a la alerta de desfinanciamiento del proyecto en 18 billones de pesos y afirmó que ya esa advertencia se había hecho desde su bancada en esa corporación de la ciudad.

"Creo que es un Plan de Desarrollo que ha subestimado los efectos que la pandemia de COVID-19 tendrá sobre la pobreza, sobre el desempleo y así se lo dije, de hecho, a la alcaldesa Claudia López en una reunión que tuvimos convocada por ella", explicó.

Desde el Centro Democrático, la concejal Diana Diago dijo que muchas de las observaciones que se dieron a conocer desde la Contraloría Distrital habían sido hechas desde su bancada, por lo que aseguró que es necesario que se tengan en cuenta en la Alcaldía.

"Hay muchas falencias a nivel de metas, a nivel de programas, de componentes estratégicos y estructurales; es necesario aterrizarlos para saber como se puede hacer un seguimiento objetivo, como se puede hacer un seguimiento claro respecto de las metas", enfatizó.

El concejal Armando Gutiérrez, del Partido Liberal, hizo énfasis en puntos señalados por la Contraloría como la desfinanciación del proyecto y habló sobre urgencia manifiesta en la actividad contractual de entidades distritales y su incidencia.

"En materia ambiental: revisar el tema del relleno sanitario Doña Juana. El proyecto no prioriza, no identifica, no muestra alternativas para la disposición de residuos sólidos", añadió el integrante de esa bancada, quien se mostró de acuerdo con esa institución.

Desde la bancada más cercana a Claudia López, la Alianza Verde, el concejal Martín Rivera aseguró que realizó una serie de propuestas para ser incluidas en el Plan de Desarrollo y que este tenga otros aspectos complementarios que lo fortalezcan.

"Con otros concejales de la Alianza Verde e incluso de otras bancadas le queremos apostar al bilingüismo y que la administración se comprometa a tener un 100% de programas de segunda lengua en los colegios públicos y apostarle a mejorar la calidad en segunda lengua", ejemplificó.

El proyecto se discute desde que inició el mes de mayo y al finalizar el mes la corporación deberá emitir un concepto sobre el mismo y sobre los ajustes que las distintas bancadas consideren que se deben hacer, para que se ejecuten los planes de gobierno.