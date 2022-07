Concejales del Centro Democrático se rehusaron a escuchar informe de la Comisión de la Verdad

La bancada del partido Centro Democrático decidió retirarse del salón de Los Comuneros, en el Concejo de Bogotá, luego de que durante una sesión se llevara a cabo la lectura del capítulo de hallazgos y recomendaciones de la entidad del informe entregado por la Comisión de la Verdad, que busca contribuir con el esclarecimiento de la verdad en el conflicto armado en el país.

Durante la socialización de esta parte del informe que se abordaron algunos de los hallazgos de la entidad relacionados con las afectaciones que se presentaron en Bogotá, especialmente la zona rural de la localidad de Sumapaz y en el municipio de Soacha, que fueron algunos de los territorios más afectados por la violencia en el país durante el conflicto.

De acuerdo con las afirmaciones de algunos concejales, los motivos de su retiro de la sesión se debieron a que no estaban de acuerdo con el informe final entregado por la comisión, porque no creen en su contenido o aseguran que es falso.

"Nosotros representamos una visión de unos ciudadanos que muchas veces no han estado conformes con este informe. Respetamos a los que no les gusta la visión, pero no por eso nos pueden tildar de antidemocráticos", aseguró la concejal Diana Diago.

Por su parte, el concejal Humberto Amín indicó a través de su cuenta de Twitter que "no quise escuchar el informe que presentó la Comisión de la Verdad en el Concejo de Bogotá, porque sencillamente no les creo".

Ante esta situación, otros cabildantes de partidos opositores indicaron que esto fue un acto irrespetuoso y lamentable.

"Verdaderamente lamentable que la bancada del Centro Democrático se retire de la sesión para no escuchar la intervención de la Comisión de la Verdad. Duque quiso hacer trizas los acuerdos y lo único que logró fue hacer trizas su propio Partido. ¡Se va por la puerta de atrás", aseguró el concejal Carlos Carrillo.

Así mismo, la concejal del Partido de la Unión Patriótica, Ana Teresa Bernal, manifestó que es "preocupante que la bancada del Centro Democrático se retire en el preciso momento en que la Comisión de la Verdad va a dar su informe al Concejo de Bogotá, si no asumimos la verdad de lo que nos ha ocurrido nunca será posible la paz".