Luego de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, advirtiera en entrevista con RCN Radio, que "de ninguna manera" entrará desde el lunes a trabajar el sector de la manufactura en la capital colombiana, pese a que así lo anunció el presidente, Iván Duque, desde el Concejo distrital piden evitar denominado ‘fuego amigo’.

“Se entiende que puedan haber diferencias en la forma de cómo se va debe abrir la economía (...) la Alcaldesa tiene argumentos válidos para plantear unas preocupaciones frente a cómo se debe abrir la economía, pero el mensaje es que se coordinen y no hagan el debate público en redes sociales que manda un mensaje de falta de coordinación, de choque y que genera confusión en la ciudadanía”, manifestó el presidente del Concejo, Carlos Fernando Galán.

Por su parte, el concejal, Jorge Colmenares, añadió que “tenemos que unirnos como sociedad, hay un mal ejemplo social si los líderes no son capaces de dialogar y trabajar en conjunto por los ciudadanos que no pueden verse envueltos en discusiones públicas porque esto no le aporta nada a nadie, no es momento de divisiones”.

Rolando González, de Cambio Radical, afirma por su parte que no es momento de protagonismos. “Esto deja en evidencia la desarticulación qué hay (...) cada decisión que se tome debe ser por el bienestar de los ciudadanos. La Alcaldesa dice que el sector manufactura no saldría, lo que nos deja la sensación que la administración no está en la capacidad de generar unos controles o medidas contundentes para ir reactivando la economía”, sostuvo.

Entre tanto, el cabildante Andres Forero le pidió a la Alcaldesa creatividad en estos momentos. Una de las propuestas del concejal es tener un horario diferenciado entre el sector de la manufactura y de la construcción.

“En lugar de estar peleando, debe buscar alternativas para garantizar la seguridad de los ciudadanos, pero también reactivar la economía. No ha podido llegar con ayudas solidarias a toda la población y si se dispara el desempleo se van a necesitar más ayudas”, indicó.

Por último, el concejal, Samir Abisambra, enfatiza en que el Distrito debe ponerse en sintonía con el Gobierno Nacional. “No poner un palo en la rueda para que se puedan reactivar esos dos sectores, la gente no tiene con qué comer y mantener su familia, por eso es tan importante que acatemos lo que dice el Gobierno con todas las medidas de seguridad pertinentes”, apuntó.