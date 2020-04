Concejales piden a Claudia López decir cuáles políticos estarían detrás de asonadas

"Eso no se puede permitir y yo le pido a la alcaldesa que complemente lo que dijo con los nombres propios de los concejales que están haciendo eso. Eso no se puede permitir", sentenció Galán, quien calificó la denuncia de 'gravísima', a través de las redes sociales.

La concejal Lucía Bastidas del partido Alianza Verde, precisó que aunque la ciudad está en una situación complicada por cuenta de ese coronavirus, la alcaldesa debe respetar al Concejo, desde donde se han realizado distintas iniciativas para ayudar a poblaciones más vulnerables por esa situación.

"Creo que la señora alcaldesa está un poco nerviosa y la entiendo, porque Bogotá tiene hambre, porque las ayudas no están llegando. Creo que fue desafortunado que se pusieran a hacer encuestas y a aplicarlas en este momento, cuando no hay tiempo de procesarlas", expuso.

"El Concejo de Bogotá ha propuesto, ha hecho aportes, ha hecho debates de control político, se ha mostrado solidario con la alcaldesa y con el equipo de Gobierno, pero ella responde cuestionando la labor de preocupación y de control político que hace la corporación", añadió Bastidas.

Desde la bancada de Cambio Radical, el concejal Rolando González pidió también a la alcaldesa López revelar el nombre de las personas que estarían detrás de los hechos denunciados y recordó que muchos integrantes de esa corporación han ayudado durante la emergencia.

"Vale la pena pedirle de manera muy puntual a la doctora Claudia que afirme y que diga quiénes son, con nombres propios y pruebas, los que han mandado listados o han presionado para esta entrega de auxilios de mercados en la ciudadanía", señaló.

"Además vale la pena recordarle que muchos concejales a nombre propio y de nuestro pecunio, le hemos ayudado a muchísimos sectores de la ciudad y especialmente, a los más necesitados", agregó.

La concejal de la Unión Patriótica, Heidy Sánchez, dijo que las afirmaciones de la alcaldesa no tienen sustento y añadió a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, que esperan su asistencia al Concejo y que se conozcan los nombres de los políticos que denunció.

Irrespetuosa es @ClaudiaLopez haciendo afirmaciones sin sustento, si tiene nombres, dígalos! Pero no puede decir que están concejales y ediles detras de las protestas. Esperamos su asistencia al @ConcejoDeBogota no olvide que ud ya no es senadora. #ClaudiaCúmplaleALaGente