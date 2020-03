Concejo de Bogotá toma medidas para prevenir la propagación del coronavirus

La mesa directiva del Concejo de Bogotá estableció varias medidas de prevención al interior de la corporación para evitar la propagación del coronavirus.

El presidente del cabildo distrital, Carlos Fernando Galán, explicó que tras la reunión de la junta de voceros donde escucharon las peticiones y sugerencias de todas las bancadas de la corporación, se determinó realizar sesiones de comisiones únicamente, no plenarias.

" Hemos decidido restringir el acceso al Concejo para el público por lo que únicamente estará disponible la oficina de atención al ciudadano y limitar el uso de los salones para reuniones de concejales",manifestó el Galán.

También se determinó la implementación de horario flexible para los funcionarios: de 7:00 a.m a 4:00 p.m, de 8:00 a.m a 5:00 p.m y de 9:00 a.m a 6:00 p.m.

Lea también: Cartagena contuvo llegada de otras 20 personas con síntomas de coronavirus

Igualmente anunció la habilitación tecnología para que los funcionarios de las Unidades de Apoyo Normativo de los concejales para que puedan trabajar desde sus casas.

Entre las medidas de prevención se realizarán rondas de previsión con una doctora de la ARL para que todos los funcionarios conozcan los hábitos diarios de higiene pertinentes.

En el mismo sentido, la Gobernación de Cundinamarca adoptó varias decisiones que se comenzaron a aplicar a partir de la fecha en los 116 municipios del departamento frente a la situación del coronavirus entre ellas decretar la alerta amarilla.

Le puede interesar: Autoridades de salud evalúan controles en la frontera con Venezuela

El gobernador Nicolás García, dijo que teniendo en cuenta la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, OMS, por efecto del coronavirus, se determinó instalar una Sala de Crisis, Puesto de Mando Unificado, PMU y habilitar la Línea 123 para atención oportuna y suministro de información para todos los ciudadanos.

" Hemos adoptado estas medidas de prevención en línea con lo establecido por el Gobierno Nacional y por la OMS, por lo cual esta alerta amarilla que decretamos incluye el aplazamiento de eventos con aforo de más de 500 personas, ferias y fiestas de los municipios, fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica y del sistema de atención en salud con prioridad para los adultos mayores que se constituyen en el grupo poblacional más vulnerable", dijo el gobernador García.