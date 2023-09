Concesionario encargado del metro de Bogotá niega actos de corrupción con el Distrito

El Concesionario Metro Línea 1 S.A.S, encargado de la ejecución del metro de Bogotá, negó cualquier acto de corrupción en el proyecto, tras la denuncia de 10.000 millones de pesos, posiblemente perdidos en contratos, recalcando que no ha tenido una relación diferente con el Distrito a sus propias obligaciones.

De acuerdo con la concesión, todos los hechos económicos del Proyecto de la PLMB son contabilizados en un Patrimonio Autónomo, es decir, el manejo de estos recursos está sometido a una supervisión previa, así como a una auditoría constante, la cual es realizada por un auditor externo idóneo.

"Hasta la fecha, nuestra empresa, junto con las accionistas, no ha adquirido ningún inmueble en territorio colombiano. Es fundamental resaltar que los temas abordados en la noticia no tienen ninguna conexión con nuestra organización, Metro Línea 1 S.A.S., no ha otorgado ni tiene intención de otorgar permiso alguno a terceros para llevar a cabo funciones de delegación y representación", dijo.

Asimismo, explicó que ni con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ni con su entorno, incluyendo su familia o sus vinculaciones políticas de partido, han tenido algún tipo de relación diferente a las propias de la ejecución de sus obligaciones contractuales en la construcción de la Primera Línea del metro.

"Metro Línea1 no tiene conocimiento ni relación de ninguna naturaleza con las personas mencionadas en la publicación de la revista Semana. Nuestras estrictas reglas de gobernanza nos impiden radicalmente salirnos del marco contractual de nuestras actividades a la vez que cualquier intervención en política y así las hemos cumplido", sostuvo.

La empresa concluyó que desea enfatizar su firme compromiso de colaborar plenamente con las autoridades gubernamentales en la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, resaltando que están dispuestos a proporcionar toda la información y cooperación necesaria para garantizar la transparencia e integridad en todas las operaciones.