La Secretaría de Gobierno de Bogotá emitió la circular 027 de 2020, con la que aclaró que los establecimientos que comercializan productos de primera necesidad en las localidades de Puente Aranda, Usaquén, Chapinero, Teusaquillo, Santa Fe, La Candelaria y Antonio Nariño (que están en cuarentena estricta), no tienen restricción a la venta de sus productos, excepto la comercialización de bebidas alcohólicas los fines de semana.

El documento fue emitido luego que el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, explicara que “en algunos almacenes del norte de la ciudad hubo una interpretación errónea del Decreto 186 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá con medidas sanitarias para las siete localidades en cuarentena estricta. Algunos almacenes interpretaron que no era permitida la distribución de artículos como preservativos o cepillos de dientes”.

El funcionario agregó que fue “un malentendido que rápidamente aclaramos con almacenes de cadena y a través de Fenalco buscamos solucionar la situación para que estas grandes superficies puedan funcionar con normalidad (...) Estos establecimientos de comercio pueden funcionar entre las 5:00 a.m. y las 7:59 p.m y deben cumplir con todos los protocolos de bioseguridad necesarios para proteger la salud y la vida de la ciudadanía".

La polémica se dio tras algunas denuncias de usuarios a través de las redes sociales, quienes aseguraron que no pudieron comprar algunos productos como periódicos, revistas, cepillos de dientes y condones.

“En el Carulla de Santa Bárbara le pregunté a la persona de la caja y me dijo que el decreto de la Alcaldía prohibía vender ese tipo de cosas como revistas, periódicos y hasta ollas, algo absurdo”, señaló uno de los denunciantes.

Otra mujer señaló que “yo iba a comprar unas revistas que necesito pero llegue y todo estaba con una cinta que decía que estaba prohibido, no pude comprar nada y me tocó devolverme, me parece una exageración ese tipo de restricciones (...) imagínese que puede afectar una revista, deberían reconsiderar esas medidas”.

Finalmente, la alcaldesa de Bogotá Claudia López, publicó varios trinos en los que pidió la colaboración de los comerciantes, para evitar que ese tipo de inconvenientes afecte la compara de alimentos por parte de los ciudadanos de los sectores que se encuentran bajo aislamiento obligatorio.