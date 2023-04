[Video] Conductor agresivo que estaba mal parqueado insulta y agrede a una mujer: “no me grabe”

Por medio de redes sociales, los usuarios comparten algunos hechos que suceden en el caos de la ciudad, muchos de ellos divertidos y otros de algunos inconvenientes que ocurren por culpa de algunos desadaptados.

Precisamente, hace algunas horas, los usuarios en redes sociales compartieron un hecho en el que un conductor de carro atacó fuertemente a una mujer que viajaba en una moto y le reclamo por estar mal parqueada.

"¿Cuál es su maricada?, ¿Cuál es su maricada? ¿Cuál bobo hp de que? ¿Usted por qué me está grabando a mí? No me grabe", dice el hombre con un tono agresivo, mientras le golpea fuertemente su celular y se lo tira al suelo.

Después, el hombre ingresa en su carro y le dice que también la va a grabar, mientras sigue discutiendo y le dice "se las tira de macha porque está en una moto niña, no se equivoque, no se equivoque".

En redes sociales, el video se volvió viral en cuestión de minutos y muchas personas criticaron el actuar el hombre a bordo del carro Aveo.

"Que agresividad tan tenaz. La embarra y encima se enojan. No pues perdón"; "que asco de persona. Tras de que está cometiendo un error, en vez de aceptarlo y enmendarlo, se pone agresivo"; "todo un gamín, que porqueria", fueron algunos de los mensajes.