Conductor de Picap habría abusado de una joven en Bogotá: la empresa responde

Se conoció otra denuncia de posible abuso, por parte de un conductor de la plataforma Picap, quien habría realizado tocamientos indebidos a una usuaria mientras se efectuaba un viaje en Bogotá.

Según denuncia de la mujer, identificada como Marian Morales, el conductor la acosó por casi 30 minutos hasta llegar al destino.

"Me recogió en el compensar de la 30, en el transcurso me decía como que yo era muy bonita y que le gustaba las niñas, así como yo, que yo tenía una risa espectacular, en una ocasión me tocó la pierna. Intentaba tocarme cada vez que llegaba un semáforo en rojo. Él se corría mucho hacia atrás muchísimo y yo ponía mis manos para que él no me tocara", denunció.

Asimismo, explicó que "Picap se demoró demasiado en responderme, hasta que ya hice la denuncia, luego me llegaron los datos y estaban mal, por lo que los pedí otra vez y ahí sí lo hicieron bien, aun así, el sujeto sigue trabajando en picap normal, tomando servicios común y corriente".

Tras esto, la empresa emitió un comunicado explicando que se solidariza con la joven víctima y con sus familiares, así como reitera su compromiso de colaboración con las autoridades para poder esclarecer este hecho de manera rápida y eficaz.

"Picap puso a disposición de manera inmediata los datos del conductor para interponer la respectiva denuncia penal y expulsó al conductor de la plataforma. Para Picap, el bienestar de los usuarios es primordial motivo por el cual, la plataforma ha tomado acciones para optimizar sus herramientas de seguridad", sostuvo la empresa en el comunicado.

La compañía concluyó que se centrará en fortalecer los procesos de selección de conductores. Inicialmente, estableciendo que aquellos conductores con bajas calificaciones o que cancelen sus viajes frecuentemente serán dados de baja de la plataforma.