Conductor de plataforma fue asesinado al sur de Bogotá

Sobre las 10:00 p.m., de este lunes, se registró un atraco a un conductor de una plataforma en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá, hechos en los cuales la víctima fue asesinada.

“Tenemos esta situación en donde los delincuentes tomaron el vehículo para un recorrido y en medio del trayecto atacaron con arma blanca al conductor, quien quedó gravemente herido y fue abandonado junto a su carro en una zona boscosa”, dijo el oficial de inspección de la Policía, el coronel Frank Solano.

Posteriormente, algunos vecinos de la zona se percataron de unos gritos y alertaron a las autoridades, quienes llegaron al lugar y trasladaron a la víctima a un centro asistencial en donde minutos más tarde murió.

Lea también: Caso de sicariato dejó dos muertos en el norte de Bogotá

Por ahora, las autoridades tienen en su poder algunos videos de cámaras de seguridad de la zona en donde los presuntos responsables del crimen abordaron el servicio.

“Hacemos un llamado a las personas que tengan información sobre este caso para que nos ayuden a dar con los autores del crimen. Igualmente, recomendamos a quienes trabajan en plataformas a siempre verificar las identidades de sus pasajeros”, agregó el oficial.

Por otro lado, comerciantes de Fontibón y Engativá denunciaron una nueva modalidad de robo en donde los delincuentes fingen un falso robo para engañar a los tenderos y así lograr su cometido.

Le puede interesar: Mujeres en Colombia ganan 30% menos que los hombres: Petro

“Yo tengo una droguería y presto servicio de corresponsal bancario, a mi negocio llegó un sujeto que me pidió unos audífonos, luego me dijo que iba a salir a mostrárselos a su pareja. Al momento entró otra mujer quien me pidió un medicamento y mientras la atendía, me dijo que saliera que el cliente de los audífonos había salido corriendo”, relató la denunciante.

Tras lo ocurrido, la dueña del negocio salió del local y dejó a la otra supuesta cliente, quien resultó ser una cómplice de la banda, al cuidado de su droguería, esta delincuente aprovechó el descuido y encubrió a otro ladrón quien se llevó $8 millones en efectivo.

Lea más: Regiotram del Norte: así funcionaría el tren para conectar a Cundinamarca y Bogotá

Pero este no es el único caso, en Soacha y Fontibón también se registraron robos similares, según denunciaron otros comerciantes quienes denuncian que un taxi recoge a los ladrones después del robo.

“Pedimos a las autoridades que se pongan al frente de esta situación, ya que esta banda está operando en los barrios en los que hay tiendas con servicio de corresponsal bancario. Hemos puesto la denuncia correspondiente, pero esperamos que esto sirva de alerta para otras familias”, indicó una de las afectadas.