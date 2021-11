Conductor de SITP detuvo el bus, bajó a los pasajeros y renunció: “No aguanto más maltrato”

Jesús, un conductor del SITP, se ha vuelto viral por mostrar la difícil situación que vivió en su trabajo y que llevó a renunciar en medio de la ruta que adelantaba.

El operador detuvo su vehículo, bajó a los pasajeros y llamo a la empresa a renunciar y a solicitarles que recogieran el bus.

A través de un video, que se ha vuelto tendencia en las últimas horas, el hombre confiesa que no aguanta "más humillaciones ni maltrato".

“Les quiero decir que hasta hoy voy con ustedes, ya no me aguanto más y no tengo porque aguantar humillaciones ni maltrato de nadie, y mucho menos tener que trabajar casi nueve horas seguidas, sin que le den a uno tiempo ni descanso. Aunque la programación a uno le diga una cosa, a ellos les aparece otra cosa y pues así tampoco es”, dice Jesús en un aparte del video.

El conductor denuncia que no hay comprensión ni apoyo por parte de la empresa, por lo que tomó la decisión de no trabajar más.

“Madrugue a camellar y solo porque pido que no tengo descanso, que me colaboren (…) y no recibo apoyo ni comprensión de parte de las personas encargadas y pues no camello más, ya les dije que vinieran a buscar la Z154077. Voy a quedarme aquí esperando que vengan a buscarla para no comprometerme más”, indicó.