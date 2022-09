Las redes sociales ayudan a visibilizar toso tipo de acciones por parte de los bogotanos, sobre todo cuando algo que parece cotidiano, como tomar un bus para ir al trabajo, colegio o universidad.

En este sentido, se conoció la labor de un conductor que se quedó varado sobre la avenida 68 entre Américas con calle 13.

Se trataba de un SITP que estaba circulando por la zona cuando quedó estacionado en la mitad de un charco que se formó por las constantes lluvias.

En el audiovisual se ve al trabajador bajarse del vehículo con el pantalón arremangado y sin zapatos ni medias cruzar la calle sin asco, correr los conos naranjas que delimitan la ciclovía para que dejarán bajar a las personas sin riesgo a que fueran atropelladas por lo ciclistas.

Acto seguido, se ve a quien maneja el bus de servicio público pasa a tuta a los pasajeros para evitar que se ‘encharque’ los pies en lo que pasaban a otro bus.

Los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar porque esta acción de humanidad no se ve todos los días y causa risa, pero también agrado por el nivel de solidaridad del ciudadano que no le importó arriesgar incluso su vida al pasar descalzo sobre el agua de lluvia revuelta con mugre.

El hecho es que los usuarios del SITP a pesar del contratiempo que vivieron en el transporte resaltaron la labor del conductor que los ayudó sin ninguna intención diferente a que llegaran bien presentados a sus trabajos o estudios.