Conductor de Uber golpeó a usuario por comerse una empanada en Bogotá

Este jueves se conoció una nueva denuncia de agresión, por parte de un conductor de plataforma hacia un usuario en Bogotá, al golpearlo en el rostro luego de que este consumiera una empanada en el carro.

Según Ignacio Mayorga, un joven periodista de la ciudad, fue atacado por un hombre quien es identificado como Juan Pablo, esto mientras se daba un recorrido ya pedido desde la plataforma, en la calle 57 con novena, cerca a un bar conocido como Radio 57.

Mayorga resaltó que tomó el pedido como de costumbre y se subió para ir hacia su casa, la cual quedaba a cinco minutos del lugar, por lo que antes decidió comprar un poco de comida para el viaje. Minutos después el sujeto lo empezó a gritar para que no comiera dentro del carro, ya que le dejaría el olor dentro del vehículo, hasta que la situación empeoró.

"Guardé la empanada y el tipo siguió, ya llegando a mi casa saqué la otra empanada y el man empezó a gritarme otra vez, le dije que estaba pagando por el servicio que era lo mínimo dejarme comer, el tipo paró y me dijo que no me bajara, luego me empezó a cascar, me agarró a golpes como a 10 metros de mi casa”, dijo.

Asimismo, explicó que llegaron sus vecinos para auxiliarlo, luego de la agresión, mientras el conductor huía del lugar. Posteriormente fue llevado a un centro de salud tras las lesiones en el rostro, cuello y manos que le dejó el hombre, ya que le dejó hinchada la nariz y ocasionó un charco de sangre en una de las calles.

Mayorga concluyó que no realizará una denuncia, ya que la Policía de Bogotá no podrá ayudarlo de manera efectiva y se demoraría el proceso durante un largo tiempo. Ante esto la empresa respondió:

“Se contactó a ambas partes, ya que existe reporte de agresión, tanto por parte de usuario, como del arrendador. Se acercó la asistencia sobre la cobertura del seguro con la que cuentan todos los arrendamientos que se realizan a través de la app”, finalizó la empresa.