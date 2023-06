Conductor del SITP se debate entre la vida y la muerte tras recibir disparo de un motociclista

Jhonny Chivata, un conductor que recibió un disparo por parte de un motociclista, luego de salpicarle agua por cruzar un charco, se debate entre la vida y la muerte tras las respuestas de los médicos de no poder extraerle la bala de su cuerpo.

El hecho ocurrió el pasado 23 de mayo y desde ese día el hombre busca desesperadamente ayuda para poder continuar con su trabajo.

En diálogo con RCN Radio, Jhonny Chivata explicó que el disparo le impactó en el pecho, le perforó un pulmón y finalmente se alojó en el hueso del hombro izquierdo, perdiendo la movilidad en esa zona, sin embargo, su situación es más crítica, al saber que no se le puede retirar el objeto porque podría morir y aun así con este problema la empresa no le ha sabido responder.

"Yo trabajé hasta las 10:30 de la noche cuando me pasó el incidente, me trasladaron para el hospital y al día siguiente el jefe me llamó diciendo que me recupere, pero hasta el día de hoy no me volvió a llamar, me llamo hoy porque vio la denuncia. La empresa como tal mando un notificado que me iba a ayudar económicamente, nunca hicieron eso", sostuvo.

Así mismo, explicó que las autoridades no han dado con el paradero de su agresor, además que faltan diez días para que la investigación se archive en la Fiscalía, ya que hasta el momento no hay videos de cámaras de seguridad durante el ataque, mientras que el hombre busca dinero para poder sobrevivir al no lograr sostener a su familia con el monto dado por la empresa.

Ante ello, RCN Radio consultó con la empresa Transmilenio, que mencionó su preocupación ante el caso y seguirá atento a su desenlace, sin embargo, la responsabilidad de la contratación con los conductores es directamente con el Consorcio Express, empresa a la que está adscrito Chivata, además que es el concesionario el que debe responderte con los detalles de la atención al operador.

Por su parte, el Consorcio Express, aseguró que “Desde la ocurrencia de los hechos, permanentemente hemos mantenido contacto con el operador con el fin de conocer los avances en su estado de salud y así mismo, prestarle a él y a su familia el continuo acompañamiento y apoyo en este proceso de recuperación, el cual consideramos prioritario”.

La empresa concluyó que “Frente a la investigación, se realizaron los procedimientos sugeridos por las autoridades competentes, a la fecha se espera el esclarecimiento de los hechos ocurridos”.