Conductor fue secuestrado por varios hombres para robarle su vehículo

La delincuencia no da tregua y no cesan los hechos de inseguridad en la capital del país, en las últimas horas se conoció que un conductor fue secuestrado por varios hombres que lo interceptaron cuando iba a bordo de su vehículo.

El hecho se presentó en la noche del pasado martes 28 de noviembre en un sector de la Avenida Boyacá, que conduce a la localidad de Usme.

“Me vendaron, me robaron la plata, me quitaron el celular, me llevaron hasta el cementerio y ahí me bajaron y me echaron a un carro”, indicó el conductor.

El hombre informó que uno de los delincuentes resultó herido luego de que se le disparara el arma de fuego con la que lo intimidaba, en medio de un forcejeo al intentar desarmarlo.

“Dije que me quitaba la venda y me la quitaron. Como me tenían el arma en la barriga entonces pues yo la cogí de la punta y ya fue cuando se disparó”, agregó la víctima de robo y secuestro.

Por su parte, las autoridades dieron a conocer que luego de ser alertada por la comunidad por lo sucedido hizo presencia en donde se encontraba el delincuente que resultó herido y posteriormente lo trasladó en una patrulla a un centro asistencial para que fuera atendido.

Ante la situación, varios uniformados de la Policía de la localidad de Ciudad Bolívar realizaron un plan candado para tratar de capturar a los otros delincuentes que hacían parte de la banda.

En medio del operativo de captura, las autoridades encontraron abandonado el camión que los delincuentes pretendían robarse.

“El camión es abandonado en la Avenida Boyacá, minutos después encontrado por la Policía Nacional. Sin embargo, los demás asaltantes huyen del lugar de los hechos”, manifestó la oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá, teniente coronel Lizeth Casas.