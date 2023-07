Conductor que protagonizó caso de maltrato animal en Bogotá no tendrá sanciones legales

Luego del video viral compartido en redes sociales, en el que se ve a un conductor de un vehículo particular arrastrando a su perro a las afueras del carro, el Distrito decidió realizar una visita de inspección y control al hogar del sujeto, recalcando que el animal está en buenas condiciones y no se le impondrá alguna sanción al dueño.

De acuerdo con el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), el perro conocido como 'Copito', presenta una condición corporal adecuada, cuenta con agua y comida a voluntad y así mismo, el dueño presenta los soportes de su historia clínica con exámenes de sangre en rango, además de una zona de permanencia limpia.

"Una vez finalizada la visita se dejan los siguientes compromisos: presentar soporte de atención veterinaria actualizado; mantener su zona de permanencia limpia y proveer un refugio que lo resguarde de las condiciones climáticas, también deberá asistir a unas charlas pedagógicas sobre tenencia responsable de animales de compañía y comprometerse a no generar ninguna situación de estrés sobre el animal", sostuvo.

Asimismo, explicó que en la visita de condiciones de bienestar se conoció material probatorio que suministró la familia y el dueño responsable del animal, la cual evidencia la situación que simultáneamente estaba sucediendo con uno de los integrantes de la familia, quien había sufrido un ataque presuntamente con un tóxico.

"Quiero reconocer que tomé una decisión errónea frente al transporte equivocado de mi perro, el domingo 9 de julio, dado que estaba en una situación de estrés y presión que no me permitía tomar decisiones claras. Reitero el compromiso de darle un seguimiento a los compromisos que me dejan los médicos veterinarios de la institución y darle cumplimiento", dijo el dueño del canino.

La entidad concluyó que, en lo corrido de este año, el Escuadrón Anti-crueldad ha realizado 1083 visitas de verificación de condiciones de bienestar animal propiciadas por los reportes ciudadanos que recibe el IDPYBA, sin embargo, rechaza cualquier acto de maltrato animal.