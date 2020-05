Transportadores de servicio intermunicipal protestan este miércoles en la capital colombiana por la complicada situación que viven en todo el país, por cuenta de la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional frente a la COVID-19.

La jornada, que busca visibilizar la molestia del gremio de conductores y su complicada situación económica, partió desde la Avenida La Esperanza con Boyacá hacia la terminal del norte de la capital del país.

De interés: Si Bogotá llega al 70% de ocupación en las UCI hay que tomar medidas drásticas: Distrito

"Hace dos meses no estamos recibiendo ingresos, no tenemos cómo mantenemos, no tenemos como sostener nuestros vehículos y no tenemos como sostener a nuestras familias", aseguró Óscar Gómez, uno de los conductores presentes en la jornada.

Otro de quienes habló frente a esta situación fue Ángel Conde, uno de los voceros de este gremio, quien aseguró que en la jornada de protestas en Bogotá, se busca que al menos 400 conductores puedan hacer un llamado al Gobierno Nacional para que revise su compleja situación.