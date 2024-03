Conductores morosos en multas de tránsito tendrán gran beneficio: deuda se financiará a cuotas

Las multas de tránsito en Colombia, regidas por el Código Nacional de Tránsito, se clasifican en cinco categorías según la gravedad de la infracción cometida, con valores que oscilan entre $173.300 y $1.950.000.

Aunque estos costos pueden resultar elevados y afectar el presupuesto de los conductores, existe la posibilidad de acceder a descuentos del 50% y el 25% mediante la realización de un curso pedagógico y el pago de la infracción dentro de los plazos establecidos.

¿Las multas de tránsito se pueden pagar a cuotas?

En este contexto, la Secretaría de Movilidad ha implementado facilidades de pago para deudores de obligaciones no tributarias en Bogotá, lo que permite a los ciudadanos acceder a acuerdos de pago para cancelar las multas de tránsito a cuotas.

Para la suscripción de estos acuerdos de pago, se establecen requisitos y condiciones específicas, entre las que se incluye la necesidad de que las multas estén en firme y no estén en proceso de impugnación.

El proceso de suscripción contempla un mínimo de tres cuotas y un plazo máximo de 60 meses para cancelar la deuda. La primera cuota corresponderá al 40% del total de la deuda y puede pagarse dentro de los primeros cinco días hábiles después de realizado el pre-acuerdo de pago.

Es importante destacar que, para acceder a estas facilidades, se requiere cancelar como mínimo el 40% del total de la deuda en la primera cuota, la cual no podrá ser inferior a $457.952. El 60% restante de la deuda se financiará en cuotas mensuales cuyo valor no podrá ser inferior a $228.976.

Finalmente, este trámite para pagar las multas de tránsito a cuotas puede llevarse a cabo tanto de forma presencial como virtual.