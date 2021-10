Conectividad, uno de los 'sambenitos' de las familias en Sumapaz

Desde la localidad de Sumapaz, habitantes del sector le hicieron un llamado al Distrito para que centre su atención en los problemas de conectividad que se presentan en esta zona, ya que esta afectando a los sectores de salud y educación.

El personero local Julián Pinilla afirma que se debe brindar una atención permanente a los habitantes de ese territorio rural. “Solicitamos a las entidades distritales conectar al Sumapaz con óptimos servicios y atención de manera eficiente en esta zona rural de la capital", pidió.

Esta problemática impide que los niños y jóvenes accedan a sus clases virtuales, así como la dificultad que presentan los ciudadanos para realizar trámites y solicitudes a través de sitios web.

Deissy Morales, habitante de la localidad de Sumapaz, reseña que no cuenta con un servicio de internet de calidad para logra el ingreso a consultas académicas o laborales.

Lea además: "Los perdono de corazón": Habla la mamá del subteniente Vallejo, asesinado en Bogotá

"Como miembro de esta comunidad podría aportar que el servicio de conectividad es realmente bajo, por no decir que pésimo, porque digamos en el tiempo de pandemia no contamos con una cobertura de calidad, no nos permiten ingresar a internet para consultas, en el caso de los chicos, académicas, en el caso de pues nosotros, laborales o por simplemente consulta. Es muy baja el nivel de la conectividad con el territorio", sostuvo.

Esta situación obliga a sus habitantes a desplazarse a la Capital, lo que para algunas personas puede significar un viaje de cinco horas de ida y cinco de regreso, con la posibilidad de recibir un “no” como respuesta o un “vuelva después”.

A lo anterior se suman las quejas por la falta de acceso a servicios de salud, debido a las largas distancias que se deben recorrer de lo rural a lo urbano. En la localidad se cuenta con servicios básicos que muchas veces no suplen la necesidad de los habitantes, como lo señala Carmenza López.

"El acceso de la salud acá es un poco difícil, no hay una cobertura no tenemos especialistas, no hay como nazca un bebé, acá cualquier urgencia es directo para Bogotá y pues las ambulancias tampoco están dotadas para poder trasladar una persona que esté grave", indicó.

La Personería local hizo presencia y atención permanente en las verdades y corregimiento, con el fin de evidenciar las problemáticas que presentan las familias rurales, además de proteger los derechos de los guardianes del paramos.