La Confederación Gallística y Avícola colombiana (Confegacol) anunció este martes que demandará al Concejo de Bogotá por considerar que no se le permitió participar en la discusión del proyecto de acuerdo por el cual se desincentiva las peleas de gallos en la ciudad y se eliminan las prácticas de maltrato relacionadas a esta actividad, el cual fue aprobado el pasado 3 de septiembre.

El pasado viernes, la concejal Andrea Padilla, autora del proyecto, anunció la aprobación del acuerdo en un video difundido en sus redes sociales.

"El Concejo de Bogotá acaba de aprobar en plenaria el proyecto de acuerdo que le pone freno a la violencia desatada contra los gallos utilizados en los espectáculos crueles, horrendos de riñas o peleas", dijo en un video que publicó en sus redes sociales.

Igualmente, Padilla recordó que debido a las competencias, el Concejo de Bogotá no tiene la facultad de prohibir la realización de estas actividades en la ciudad, sin embargo, afirmó esto no impidió que, al menos, se consiguiera avanzar en una normatividad que mejore la calidad de vida de los animales utilizados. "Esto solo lo puede hacer el Congreso, pero no por eso íbamos a quedarnos con los brazos cruzados", explicó.

El acuerdo, que fue celebrado por buena parte de los usuarios de las redes sociales, sin embargo, es rechazado por quienes trabajan en el sector tal y como lo señala Confegacol en un comunicado.

"La Confederación Gallística y Avícola colombiana (Confegacol) rechaza de forma contundente la aprobación del acuerdo 115 en el Concejo de Bogotá, aprobado en segundo debate (...) es fácil notar que se han violado todos los derechos que de acuerdo con el articulo 103 de la Constitución Colombiana 'son mecanismos de participación del pueblo en ejercicio de su soberanía: el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato", indica el comunicado firmado por su presidente y representante legal, Yobany Orozco.

El texto, enviado a la redacción del Sistema Integrado Digital de RCN radio, bajo la solicitud del derecho a réplica, afirma: " hoy iniciamos un proceso de demanda contra el Concejo de Bogotá ya que radicamos por diferentes medios el derecho a la participación como establece la Constitución sin que hoy tengamos respuesta".

El comunicado completo: