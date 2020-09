Tras seis meses de no haber podido llevar a su hijo al jardín infantil en donde estudia en la localidad de Ciudad Bolívar, Wilson Páez madrugó este miércoles tras la reactivación de estos centros educativos en algunas zonas de la capital del país. “Es una emoción grande, sobre todo para él que llevaba mucho tiempo encerrado”, sostuvo.

“Lo traje porque ya es justo, se tiene que integrar, volver a compartir con sus compañeros, fue mucho tiempo encerrado, es por el bienestar de ellos, también de nosotros que tenemos que trabajar y no tenemos con quién dejarlos a veces, se vuelve difícil”, explicó.

Por su parte, Diego Rodríguez, otro padre, dijo que los niños se aburren mucho debido al encierro. "Me parece bien que se empiecen a reactivar el tema, aunque ya va acabar el año para muchos papás es de gran ayuda. Yo por ejemplo tengo que trabajar y era muy difícil buscar con quién dejar a mi hija”, insistió.

Entre tanto, Diana Diaz dijo que lo más difícil de esta etapa fue explicarle a su hija las razones por las cuales había dejado de ver a sus compañeros de Kínder. “Se aburría, no jugaba igual como si estuviera en el jardín, me parece bien que se estén tomando las medidas para el retorno, obviamente da cosa, pero si se toman los protocolos y medidas necesarias no veo por qué no volver”, argumentó

La Alcaldía de Bogotá señaló que la asistencia no superará el 35 % de la ocupación del jardín. Para ello, se conformaron grupos de niñas y niños que asistan dos días a la semana, rotándose cada semana. Además, se concertará con las familias el turno que requieren entre estas opciones: de 8:00 am a 12:00 m, de 1:00 pm a 5:00 pm, de 4:00 pm a 10:00 pm y de 8:00 pm a 6:00 am.