La Alcaldía de Soacha dio a conocer ese martes los horarios de ingreso para los habitantes de Soacha, que comienzan a operar desde el martes 26 de mayo al 29 de mayo.

Así las cosas, para las personas cuyas cédulas estén terminadas en 8-9, el horario será de 4 a.m. a 5 a.m. Además, para los números 0-1, los horarios establecidos están entre las 5 a.m. a las 6:00 a.m.

Entre tanto, los números 2-3 podrán realizar el ingreso a las estaciones del sistema entre las 6:00 a.m. a las 7:00 a.m., mientras que los números 4-5 podrán utilizar el servicio desde las 7 a.m. hasta las 8 a.m.

Por último, quienes tengan cédulas terminadas en 6 y 7 tendrán su ingreso de 8 a.m. a 9 a.m. También para quienes deseen mercar tendrán un horario especiales, entre las 7 a.m. y las 12 del medio día, para el caso de las mujeres. Para los hombres, será de 12 del medio día a 5 p.m..

Martes: 0-1-2-3

Miércoles 4-5

Jueves 6-7

Viernes 8-9

Inversión

Por otro lado, la Alcaldía del municipio dio a conocer que con un programa piloto, que comenzó en la Institución Educativa Compartir, se busca que los niños y adolescentes matriculados en los colegios oficiales, que no cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias para adelantar sus estudios desde casa, puedan acceder a ésta.

De esta manera, se hizo una caracterización para establecer la situación de cada familia vinculada al plantel educativo de la comuna uno y así determinar quienes requieren el préstamo del dispositivo.

"Además de servir para que los estudiantes se conecten a través de red WiFi o datos, cada tableta viene cargada con los contenidos que se están trabajando en este momento, debido a la situación por el Covid-19", explicó el alcalde Juan Carlos Saldarriaga.