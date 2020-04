Abordamos a un joven de unos 23 años que corre despacio. Nos muestra su inconformismo porque manifiesta que mucha gente no cumple. “Veo que la gente no sigue las normas; las mujeres deberían salir mañana, allí hay un niño jugando, hay muchos 'viejitos' que están saliendo a caminar; son tercos, no hay nadie que les diga que no pueden salir”, agrega molesto.

Unas cuadras más abajo, en el barrio Prado Veraniego, don Efráin Pérez abrió su taller de reparación y venta de bicicletas. “El negocio estuvo cerrado 37 días y muy grave porque para pagar servicios e impuestos no hay”, dice para luego añadir que lo que más está pidiendo los clientes son reparaciones y despinchadas.

Aunque no han llegado muchos clientes atiende a un joven que llegó con su bicicleta carguera y encima un bulto de plátanos. “Vine a que me apretarán una caña que está floja para no matarme por ahí. Está muy difícil para conseguir una bicicletería; allá en el depósito hay como tres o cuatro que están dañadas”, señala el mensajero.

En otro sector de Bogotá, en la calle 68 con carrera 28 en el barrio Alcázares, varios establecimientos de venta y reparación de bicicletas comenzaron a abrir sus puertas. Son unos 50 locales que en la zona se dedican a esta actividad con cerca de 500 empleados.