Largas filas se evidencian en algunos colegios públicos de Bogotá, padres, madres de familia y acudientes, están desde las 4:00 a.m. haciendo filas para esperar un turno y ser atendidos las 6:00 a.m.; además manifiestan que no funciona la página de la Secretaría de Educación para las matrículas de los estudiantes.

"Estamos aquí desde las cuatro de la mañana y mire la hora que es y nada que nos ayudan, no nos atienden, es como si no importaran los niños, Claudia López sale diciendo que sí hay cupos pero ni la página sirve porque uno entra y esta eso colapsado", dijo Helena Martínez madre de tres niños a los que quiere buscarles cupo escolar.

"Estoy aquí desde las seis de la mañana haciendo fila, madrugué porque sabia que esto iba a estar terrible, en este país es así, por lo menos me toca irme porque necesito un cupo para tercer grado de primaria y ya salieron a decir que no hay cupo para ese grado, ahora toca seguir buscando", manifestó María Jiménez madre cabeza de familia.

Cabe recordar que las matriculas virtuales se llevaban acabo hasta el 7 de enero del presente año y luego desde el 17 del mismo mes debería hacerse de forma presencial según la información de la Secretaría de Educación.

"Quienes no alcancen a solicitar cupo de manera virtual en las fechas establecidas tendrán una nueva oportunidad de realizar el proceso de manera presencial después del 17 de enero del 2022", dijo la entidad.

En ese momento las y los interesados deberán agendar cita de atención personalizada de forma previa a través de la página de la entidad y solicitar cupo escolar en cualquier grado desde preescolar, hasta ciclos para jóvenes y adultos.

Para poder realizar este proceso puede ver el paso a paso en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=81_ZCoxZoK0