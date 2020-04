Continúan las protestas en Suba y Ciudad Bolívar por la falta de comida

Un grupo de más de 100 personas que trabajaban en labores de construcción, protestaron este miércoles en la localidad de Suba, frente al portal y la zona de La Campiña.

La razón es que aseguran que no se les ha brindado ayudas, por parte la Alcaldía Mayor de Bogotá, tal y como se habría prometido en varias reuniones con voceros de la Secretaría de Gobierno.

“Llevamos dos semanas en estas vienen nos dicen que nos van a dar mercados y pasan los días y nada”, dijo uno de los manifestantes.

Entre tanto, otra de las personas que adelanta esta protesta añadió que “no tenemos con qué comer, no tenemos ingresos, no podemos trabajar, nos sacaron del empleo por todo esto que ha pasado y no podemos dejar morir de hambre a nuestra familia”.

Durante varias horas los manifestantes se movilizaron por la Avenida de Cali y la Avenida Suba. Algunos tuvieron que salir con sus hijos porque no tenían con quien dejarlos y con qué alimentarlos.

“El Gobierno debería pensar también en nosotros, nadie nos responde nos quedamos sin trabajo, como vamos hacer entonces para sobrevivir”, indicó indignado otro de los manifestantes.