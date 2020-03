Contraloría halló deficiencias en controles sanitarios de terminales de transporte

La Contraloría General de la República encontró varias deficiencias en las acciones de prevención y contención del Covid-19, en el 92.2% de los terminales de transporte del país.

Al revisar los protocolos y atenciones que se están dando en 23 terminales de transporte, en respuesta al Covid-19, el organismo de control estableció que en el 61,5% son deficientes.

“Este porcentaje corresponde a los terminales de Mocoa, Sincelejo, Mitú, Yopal, San José del Guaviare, Ibagué, Valledupar, Bogotá, Riohacha, Cartagena, Barranquilla, Inírida y Villavicencio”, señaló la Contralora Delegada para el Sector Salud, Lina Aldana.

Se consideran regulares los protocolos en el 30,7% de los terminales: Tunja, Cúcuta, Bucaramanga, Manizales, Arauca, Pereira y Florencia.

Los únicos terminales donde se consideran aceptables los protocolos establecidos corresponden al 7,8% de los terminales: Armenia y Pasto.

“Esto quiere decir que el 7.8% de los terminales es eficiente y el resto 92.2% no cumplen todas las condiciones requeridas”, señaló la alta funcionaria.

El organismo de control señaló que el 69% de los terminales visitados no han revisado a los pasajeros o no llevan registros de ello y el 65% no les realiza cuestionarios.

Además, el 50% no tiene zonas de aislamiento, 38% no tiene establecido personal médico adicional y 61% no tienen termómetros láser o infrarrojos, para tomar la temperatura de las personas que transitan por el país.

También se advierte que un 42% de los terminales no tiene campañas de prevención y concientización de cuidado, 50% no tiene zonas de lavado de manos y 38% no cuenta con dispensadores de gel antibacterial.

La Contraloría estableció una calificación objetiva de cada terminal de transporte terrestre, en una escala de uno (1) a diez (10), donde el mínimo es uno, que corresponde a la ausencia de medidas, y diez explica el cumplimiento pleno de estándares.