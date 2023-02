La víctima es Shirly Gómez, una joven de 25 años que vive en la localidad de Ciudad Bolívar y quien denuncia que fue sometida por un contratista de Enel - Condensa, en su propia casa, tras llegar con la excusa de cortarle la luz.

Los hechos se presentaron el día miércoles sobre medio día, en el barrio La Coruña, de la localidad de Ciudad Bolívar. Allí está ubicado el conjunto residencial Asprocan, donde vive Shirly. Según relató hasta allí llegó Jhon Torres, quien es contratista de Enel Codensa, con el fin de hacer cortes de luz en el apartamento en el que vive la presunta víctima.

"A mi me llamaron de portería a decirme que venían a cortarme la luz, me sorprendió el hecho porque ya se había realizado el pago, entonces pedí que la persona subiera para hablar con él y preguntar la razón del corte, mientras buscaba la factura pagada. En ese momento él me pide prestado el baño, a lo cual accedo y le doy ingreso a mi apartamento", así empieza la narración de Shirly, mientras se le entrecorta la voz contando los hechos.

"No sé a qué hora él entró al baño, solo recuerdo que me arrincona, me tapa la boca y empieza a tocar todo mi cuerpo. No sabía que estaba pasando, solo sé que cómo pude lo empujé. El hombre se pone de pie y su mirada me transmitía mucho miedo, sentía que iba a hacer todo lo posible por volver a arrinconarme, por eso empecé a gritar y el se fue del apartamento", dijo la mujer.

En ese momento Shirly lo pierde de vista y solo piensa en bañarse y tratar de calmarse ante la situación que acaba de vivir. Según narra la víctima, pidió las cámaras de seguridad en el conjunto para poder recordar el rostro de esta persona, la cual dice que olvidó tras el shock del momento.

La administración de su conjunto fue la encargada de brindarle el nombre de esta persona, quien horas después fue denunciada por la víctima ante la Fiscalía.

La denuncia quedó bajo el radicado VBG-202311001330828 y se espera que en cinco días hábiles tomen su caso. Ante estas denuncias, RCN Radio contactó a la empresa Enel-Codensa, quienes a su vez afirmaron que esta persona sí hacía parte de su línea de contratistas y que al momento de conocerse el caso, fue retirado de sus labores.

"Enel Colombia lamenta la denuncia de presunto acoso sexual que se presentó en el barrio Ciudad Bolívar de Bogotá por parte de un contratista de la compañía y rechaza vehementemente cualquier comportamiento que atente contra la integridad de las personas", señala la entidad a través de un comunicado.

Este es el comunicado completo entregado por la entidad: