Contratistas del Distrito dicen estar desesperados por falta de pago de sus salarios

RCN Radio dialogó con varios contratistas del Distrito quienes denunciaron que a la fecha no han recibido su salario correspondiente al mes de septiembre y en otros casos desde agosto, e insistieron que la situación económica en la que se encuentran es muy compleja debido a la crisis desatada por la propagación del coronavirus.

De acuerdo con la Alcaldía, esta situación se viene presentando desde hace varios días por algunas dificultades en la plataforma con la que se canaliza el giro de esos recursos.

Una de las contratista afectadas, indicó que "no tenemos derecho a reclamar nada porque somos amenazados con la no renovación de nuestros contratos. Tengo un mes de atraso de sueldo y he tenido que valerme de plata prestada para pagar el arriendo, los servicios y para tener para moverme y poder ir a mi lugar de trabajo".

La mujer agregó que "nos dijeron la semana pasada que entre el 20 y 21 de octubre llegaría el pago, ahora dicen que el 23 de octubre y ojalá sea verdad, porque lo que más nos preocupa es que se junten las cuentas en noviembre y nos hagan grandes descuentos en la nómina".

Otro de los contratistas afectados advirtió que "los ahorros no alcanzan, porque además hay que comer, hay que mantener una casa, mis hijos, mi señora, es que son muchas cosas. Uno tiene responsabilidades y deberían ponerse la mano en el corazón porque nosotros estamos cumpliendo".

Agregó que "yo por ejemplo debo la administración, ya me toca pagar lo del colegio de mis hijos y no tengo dinero. Uno entiende que la culpa no es de esta administración, pero también deberían poner más de su parte. Ya viene la temporada de diciembre y es importante que nos den una solución".

Finalmente, otro contratista de la Secretaría de Seguridad reveló que "no nos dan respuesta y esta semana nos envían el video del secretario de hacienda disculpándose porque no se han hecho los pagos... pero en ningún momento se comprometen a decir cuando solucionan el problema".

Precisó que "se dedicaron a resaltar la supuesta importancia de la actualización del sistema... pero no piensan que está afectando a más de 40 mil familias".

Entre tanto, la Secretaría de Hacienda aseguró que los retrasos en los pagos obedecen a un problema con la nueva plataforma tecnológica de esa entidad, "que lleva más de dos semanas caída, por lo que ha sido imposible recaudar impuestos y cancelar las deudas a los trabajadores. Esta situación ha generado problemas para recaudar impuestos distritales como el predial, de vehículos e ICA".