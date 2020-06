Corabastos: la preocupación de los alcaldes municipales de Cundinamarca

Alcaldes de varios municipios de Cundinamarca expresaron su preocupación debido a contagios de coronavirus que han identificado y que tienen relación con Corabastos, la central mayorista más grande del país, que está al suroccidente de Bogotá.

Sin embargo, afirman que no se debe cerrar la misma porque se afectaría la producción agrícola del departamento, dicen que están tomando medidas para evitar cualquier tipo de brote y desde municipios sin COVID-19 en Cundinamarca explican las restricciones que han dado éxito.

Camilo Mogollón, alcalde de San Juan de Río Seco, afirma que el municipio, que en su mayoría se mantiene de la producción agrícola, vende constantemente toneladas de banano que van dirigidas a Bogotá a cargo de intermediarios que tienen relación con los campesinos.

"Es de nuestra preocupación lo que pueda pasar allá pero sabemos que es del autocuidado que ejerza cada persona; cada persona que ingrese a la corporación de abastos de Bogotá deberá tomar todas las medidas del caso", dijo el alcalde.

"No solamente llevamos comida. Nuestros comerciantes de la plaza de mercado se dirigen hasta dos veces por semana a la ciudad, a Corabastos, para comprar la comida que vendrá a ser vendida para abastecer nuestro municipio", agregó Mogollón, quien dijo que realizan desinfección constante.

A su voz se suma la de Camilo Pardo, alcalde de Chipaque, uno de los municipios que más produce hierbas aromáticas en el país, quien aseguró que han identificado varios contagios que se han dado en la central mayorista y que llegaron hasta el oriente del departamento.

"Nuestros coterráneos no toman las medidas de protección y llegan a los municipios, no hacen higiene a sus vehículos, no se desinfectan ellos y llegan a casas donde hay adultos mayores con más de 80 años con enfermedades con hipertensión, niños, mujeres embarazadas", explicó.

"Es una situación que nos preocupa porque estamos muy cerca a Bogotá y toda la gente que tien cultivos en el municipio va a comercializarlos en la central mayorista de Corabastos, pero también nos preocupa que se cierre la plaza y la gente quede con los productos aquí", añadió.

En Ubaté, el alcalde Jaime Torres dijo que allí, donde hay diez casos positivos de COVID-19, uno tiene relación con la central de abastos e indicó que se han tomado medidas de desinfección y restricciones de ingreso a vehículos, para evitar un foco de contagio mayor.

"Estamos en uno de los picos pero hemos tratado de prevenir tomando estas medidas tan importantes que se han diseñado por parte de la plaza de mercado que hace el abastecimiento de toda la provincia del Valle de Ubaté", expuso.

"Ubaté es la cabecera y hoy nosotros tenemos diez casos reportados y uno de ellos, un señor de 42 años de edad que venía de Bogotá de realizar comercialización de productos de la canasta familias, de productos de mercados y eso ha tenido repercusión en los casos que se presentan en el municipio", adujo.

Sin embargo, hay municipios en donde todavía no se han presentado casos positivos como en Cachipay, cuyo alcalde, Efraín Moncada, aseguró que gracias a las estrictas medidas y protocolos de bioseguridad que han implementado no tienen pacientes con esa enfermedad.

"Preocupados por la propagación del virus COVID-19 en Corabastos, intensificamos las medidas adoptadas desde el 20 de marzo, entre ellas cinco retenes sanitarios en cada una de las entradas al municipio y una en el centro poblado de la inspección de Peña Negra", explicó.

"Pico y Cédula, Toque de Queda, también pusimos una cámara de desinfección en la entrada de la Plaza de Mercado, realizamos allí limpieza cada tercer día y cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad (...) para quienes viajan a abastecerse en Corabastos como en el centro de acopio", puntualizó.

En Corabastos se han establecido nuevas medidas como el 'pico y cédula' y 'pico y puesto' con el fin de evitar la entrada masiva de personas a esa central desde donde se han confirmado más de 70 casos positivos de coronavirus y tres fallecimientos por esa enfermedad.

Recientemente se presentaron protestas allí por parte de comerciantes por el cierre parcial de algunas bodegas. Las personas afirmaron que están violando su derecho al trabajo por lo que se concertó una mesa de diálogo con el Distrito con la que se han logrado acuerdos en las medidas.

A pesar de la aparición de casos positivos en municipios que no tenían y que estaban en reactivación económica, fuentes de la Gobernación departamental aseguraron que las medidas se han fortalecido y que continúa le reapertura de distintos sectores.