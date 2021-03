Coronavirus: 372 vacunas de Pfizer no podrán aplicarse en Bogotá

La semana pasada se hizo la segunda entrega de vacunas Pfizer en Bogotá. Las vacunas llegaron todas empacadas con hielo seco en sus respectivas cajas. Sin embargo, al momento de sacarlas de la ultra congelación, se revisó frasco por frasco y en una de esas cajas un número de frascos viales venía sin etiqueta.

El secretario de Salud, Alejandro Gómez, aseguró que esta es una anomalía de fábrica que conlleva a que de inmediato estas dosis se pongan en cuarentena. Sin embargo, ya no se pueden aplicar.

“En la actualidad a cada persona que vacunamos le mostramos físicamente el frasco del cual le vamos a inyectar la dosis, y le decimos: 'Fíjese usted, esta es vacuna Pfizer...'. También se le informa a qué lote pertenece y la fecha de vencimiento", aseguró el secretario de Salud.

"Si no se tiene etiqueta, no se tiene información y por eso no se podrán aplicar, se dejan en cuarentena y se informa inmediatamente al Ministerio de Salud, que a su vez elevó la queja ante el Invima y ante la farmacéutica Pfizer por ser un problema directamente desde la fábrica y estas dosis se repondrán a Colombia", añadió el funcionario.

Mientras tanto, esas dosis están guardadas en cadena de frío en la Secretaría de Salud de Bogotá y se están esperando las debidas instrucciones del Gobierno Nacional para poder retirarlas y hacer su respectiva devolución.

El funcionario aseguró además que de aquí a la semana entrante se espera terminar de vacunar a la primera línea con la primera vacuna y empezar la segunda vacuna en la próxima semana, de tal manera que el personal médico quede inmunizado con las vacunas de Pfizer.

En la jornada de este miércoles se aplicaron 41.613 dosis, de las cuales 30.217 son de Pfizer y se han aplicado al personal de primera línea y 11.396 dosis a adultos mayores de 80 años.