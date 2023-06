Coronel encontrado muerto envió carta diciendo que quería colaborar con la Fiscalía

La muerte del coronel de la Policía, Óscar Dávila, quien trabajaba en Presidencia como jefe de seguridad anticipativa de la jefatura de seguridad presidencial, en la noche de este viernes conmocionó a la opinión pública nacional.

Y es que el uniformado había sido indagado por el uso del polígrafo y las chuzadas a Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, escándalo que le costó el puesto a la jefe de Gabinete, y al exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.

El abogado del policía, Miguel Ángel del Río, confirmó la noticia y cuestionó las presiones a las que fue sometido su defendido.

"El día de ayer me reuní con el Coronel Dávila quien me buscó para manifestarme que de la fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían “hasta que corriera sangre”. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame", escribió del Río.